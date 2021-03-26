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26 березня 2021, 14:50 8

У Раді хочуть ввести штрафи за зображення України без окупованих територій

26 березня 2021, 14:50 8
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Такі дії пропонується карати штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Такі дії пропонується карати штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Фото з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування прийняв за основу та рекомендує ухвалити парламенту законопроєкт, яким пропонується ввести штрафи за зображення держави без окупованих Росією територій.

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, документ №5166 пропонує штрафувати за поширення зображення обрисів території України чи карти України без тимчасово окупованих територій у друкованій продукції, на сувенірах, картах, схемах, в рекламі тощо.

Такі дії пропонується карати штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тисяч гривень, — ред.).

Також пропонується запровадити кримінальну відповідальність за заперечення трьох геноцидів, що мали місце на території України у ХХ столітті, а саме Голодомор 1932-1933 років в Україні, Голокост і депортацію з Криму кримських татар у 1944 році.

За це загрожуватиме штраф у розмірі 2 тисяч таких мінімумів (34 тисячі гривень, — ред.) або громадські роботи на строк до 200 годин.

Повторне порушення планують карати штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень) або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин.

Якщо порушення вчинили національні публічні діячі, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, їм буде загрожувати штраф від 5 тисяч до 7 тисяч таких мінімумів (85-119 тисяч гривень) або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин.

Крім того, закон також передбачає кримінальну відповідальність за позбавлення права власності на окупованих територіях.

Нагадаємо, в Україні з’явився атлас нового адміністративно-територіального устрою.

Донбас Україна Крим штраф Карта

 
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