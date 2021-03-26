Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе
Консультация происходит в телефонном режиме
Консультация происходит в телефонном режиме
Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе.
Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
На вопрос, проводит ли Зеленский консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе, Арестович это подтвердил.
Да. Проводит он (Зеленский - ред.) и руководитель Офиса, как политический советник.
Также он отметил, что консультация происходит в телефонном режиме.
Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.
Из-за обострения на Донбассе Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание. Наработают официальную позицию и конкретные решения.
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