Консультация происходит в телефонном режиме

Консультация происходит в телефонном режиме

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе.

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

На вопрос, проводит ли Зеленский консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе, Арестович это подтвердил.

Да. Проводит он (Зеленский - ред.) и руководитель Офиса, как политический советник.

Также он отметил, что консультация происходит в телефонном режиме.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.

Из-за обострения на Донбассе Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание. Наработают официальную позицию и конкретные решения.