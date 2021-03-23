На Харківщині СБУ затримала бойовика "ЛНР"

Він брав активну участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ

Він брав активну участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ

Фото: СБУ

На Харківщині контррозвідника Служби безпеки України виявила та затримала бойовика терористичної організації "ЛНР". Громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань", - йдеться у повідомленні.

Під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника у передмісті Харкова, виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) ККУ.

Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.