На Харківщині СБУ затримала бойовика "ЛНР"
На Харківщині контррозвідника Служби безпеки України виявила та затримала бойовика терористичної організації "ЛНР". Громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
У складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань", - йдеться у повідомленні.
Під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну.
У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника у передмісті Харкова, виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) ККУ.
Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.