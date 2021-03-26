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От начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции
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26 марта 2021, 18:30 3

От начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции

26 марта 2021, 18:30 3
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Четверо украинских воинов погибли, двое ранены
Фото из открытых источников
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От начала этих суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников, - говорят в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме этого, за текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 175 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных.

Из-за обострения на Донбассе Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание.

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