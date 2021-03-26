От начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции

Четверо украинских воинов погибли, двое ранены

Четверо украинских воинов погибли, двое ранены

Фото из открытых источников

От начала этих суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников, - говорят в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме этого, за текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 175 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных.

Из-за обострения на Донбассе Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание.