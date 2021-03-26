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26 березня 2021, 16:08 8

Віцепрем'єр Резніков задекларував понад 10 мільйонів грн зарплати

26 березня 2021, 16:08 8
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Він також має три автівки, багі і квадроцикл
Він також має три автівки, багі і квадроцикл
Фото з відкритих джерел
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у 2020 році отримав 10 млн 463 тис. грн зарплати.

Такі дані містяться в щорічній декларації посадовця, оприлюдненій на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Згідно з декларацією, Резніков володіє чотирма квартирами, 7 земельними ділянками, автомобілями Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster, причепом, а також багі Kawasaki TERYX UTV та квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV. Його дружина Юлія Зорій володіє автомобілем Mini Cooper Countryma.

Резніков задекларував наручні годинники Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet і два мисливські карабіни - Zbroyar Z-008 і Blaser R8 300 Win Mag.

Згідно з декларацією, на банківських рахунках посадовця в Україні є близько 237 тис. грн, 16,5 тис. доларів та 3520 євро, в американському Preferred Bank - 48,7 тис. доларів, в банку Ліхтенштейна - 72,4 тис. доларів. Крім того, в декларації зазначено 255 тисяч євро готівкою.

Як зазначено у декларації, доходи дружини посадовця за минулий рік становили 637 тис. грн.

Резніков володіє цінними паперами та двома зареєстрованими компаніями на Британських Віргінських островах.

Згідно з декларацією, віцепрем'єр також позичив 1,1 млн доларів США третім особам.

Як повідомлялося, міністр освіти Шкарлет задекларував 940 тис. грн доходів за 2020 рік. Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч.

Олексій Резніков міністр декларацїї зарплати майно

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