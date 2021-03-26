Віцепрем'єр Резніков задекларував понад 10 мільйонів грн зарплати

Він також має три автівки, багі і квадроцикл

Він також має три автівки, багі і квадроцикл

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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у 2020 році отримав 10 млн 463 тис. грн зарплати.

Такі дані містяться в щорічній декларації посадовця, оприлюдненій на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Згідно з декларацією, Резніков володіє чотирма квартирами, 7 земельними ділянками, автомобілями Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster, причепом, а також багі Kawasaki TERYX UTV та квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV. Його дружина Юлія Зорій володіє автомобілем Mini Cooper Countryma.

Резніков задекларував наручні годинники Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet і два мисливські карабіни - Zbroyar Z-008 і Blaser R8 300 Win Mag.

Згідно з декларацією, на банківських рахунках посадовця в Україні є близько 237 тис. грн, 16,5 тис. доларів та 3520 євро, в американському Preferred Bank - 48,7 тис. доларів, в банку Ліхтенштейна - 72,4 тис. доларів. Крім того, в декларації зазначено 255 тисяч євро готівкою.

Як зазначено у декларації, доходи дружини посадовця за минулий рік становили 637 тис. грн.

Резніков володіє цінними паперами та двома зареєстрованими компаніями на Британських Віргінських островах.

Згідно з декларацією, віцепрем'єр також позичив 1,1 млн доларів США третім особам.

Як повідомлялося, міністр освіти Шкарлет задекларував 940 тис. грн доходів за 2020 рік. Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч.