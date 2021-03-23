Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку

Юрій Вітренко повідомив про суттєві зміни в майновому стані

Юрій Вітренко повідомив про суттєві зміни в майновому стані

Фото з відкритих джерел

Виконувач обов’язків Міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 мильйонів гривень відсотків, нарахованих за вкладами в державному банку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Єдиного державного реєстру декларацій.

У документі вказано, що Вітренко повідомив про отриманий дохід 11 754 943 гривень відсотків від Ощадбанку 20 березня.

Також, судячи з даних декларації за 2019 рік, Вітренко має 12 рахунків в Ощадбанку. На частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.

Як повідомлялося, прессекретарка президента заробила удвічі більше, ніж глава держави. Юлія Мендель задекларувала за минулий рік 684 тис. зарплати та нове авто Suzuki.