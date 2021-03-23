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Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку
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23 березня 2021, 18:30 311

Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку

23 березня 2021, 18:30 311
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Виконувач обов’язків Міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 мильйонів гривень відсотків, нарахованих за вкладами в державному банку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Єдиного державного реєстру декларацій.

У документі вказано, що Вітренко повідомив про отриманий дохід 11 754 943 гривень відсотків від Ощадбанку 20 березня.

Також, судячи з даних декларації за 2019 рік, Вітренко має 12 рахунків в Ощадбанку. На частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.

Як повідомлялося, прессекретарка президента заробила удвічі більше, ніж глава держави. Юлія Мендель задекларувала за минулий рік 684 тис. зарплати та нове авто Suzuki.

Юрій Вітренко міністр декларацїї Ощадбанк Минэкоэнерго

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