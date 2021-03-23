Прессекретарка президента заробила удвічі більше, ніж глава держави

Юлія Мендель задекларувала за минулий рік 684 тис. зарплати та нове авто Suzuki

Юлія Мендель задекларувала за минулий рік 684 тис. зарплати та нове авто Suzuki

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Згідно з декларацією, зарплата Мендель у 2020 році, отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами, становила 684 тис. 48 грн.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на дані щорічної декларації Юлії Мендель, оприлюднені в реєстрі НАЗК.

Прессекретарка президента Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік та нове авто, на яке брала кредит.

Речниця президента задекларувала новий автомобіль Suzuki Vitara 2020 року випуску, придбаний у грудні минулого року за 605,9 тис. грн. Це всього на 78 148 гривень менше зарплатні Мендель за весь рік.

Водночас серед фінансових зобов'язань вона вказала отримання 388 тис. 901 грн кредиту на авто.

Крім того, у власності прессекретаря президента є квартира у Києві площею 48,5 кв.м, придбана ще 2018 року в кредит за 1 мільйон 215 тисяч гривень. Кредит на житло склав 681 тис. 87 гривень, а сплатила Мендель 111 тисяч 912 гривень відсотків за позикою.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський отримав заробітну плату за 2020 рік у розмірі 336 тисяч гривень. Це удвічі менше, ніж його прессекретарка.