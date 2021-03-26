Вице-премьер Резников задекларировал свыше 10 миллионов грн зарплаты

Он также имеет три машины, багги и квадроцикл

Он также имеет три машины, багги и квадроцикл

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Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в 2020 году получил 10 млн 463 тыс. грн зарплаты.

Такие данные содержатся в ежегодной декларации чиновника, опубликованной на сайте НАЗК, передает RegioNews.

Согласно декларации, Резников владеет четырьмя квартирами, 7 земельными участками, автомобилями Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster, прицепом, а также багги Kawasaki TERYX UTV и квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV. Его жена Юлия Зорий владеет автомобилем Mini Cooper Countryma.

Резников задекларировал наручные часы Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet и два охотничьих карабина - Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag.

Согласно декларации, на банковских счетах чиновника в Украине есть около 237 тысяч грн, 16,5 тыс. долларов и 3520 евро, в американском Preferred Bank - 48,7 тыс. долларов, в банке Лихтенштейна - 72,4 тыс. долларов. Кроме того, в декларации указано 255 тысяч евро наличными.

Как указано в декларации, доходы супруги чиновника за прошлый год составили 637 тыс. грн.

Резников владеет ценными бумагами и двумя зарегистрированными компаниями на Британских Виргинских островах.

Согласно декларации, віцепремьер также одолжил 1,1 млн долларов США третьим лицам.

Как сообщалось, министр образования Шкарлет задекларировал 940 тыс. грн доходов за 2020 год. Это чуть ли не вдвое больше, чем в прошлом году.