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25 березня 2021, 12:59 675

Глава Міноборони Таран оприлюднив доходи: задекларував понад 2 млн грн

25 березня 2021, 12:59 675
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Його заробітна плата склала 688 779 грн
Його заробітна плата склала 688 779 грн
Фото з відкритих джерел
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Міністр оборони України Андрій Таран зазначив 2 001 059 гривень доходів в е-декларації про майно і доходи за 2020 рік. Його заробітна плата склала 688 779 грн.

Про це свідчить декларація міністра, опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції, пише RegioNews.

При цьому пенсія глави МОУ становить 210 507 грн, матеріальна допомога - 21 688 грн, а дохід від відчуження нерухомого майна - 1 080 000 грн.

Міністр також вказав 49 тисяч грн і 11 тисяч євро готівки. Також 142 293 тисячі гривень знаходяться на банківських рахунках Тарана.

У власності голови Міноборони знаходиться квартира (100,5 кв. м) у Києві.

У його дружини у власності вказана земельна ділянка (1,012 кв. м) у с. Дмитрівка Київської області.

Згідно з декларацією, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина - Infinity G35 2007 року випуску.

Нагадаємо, раніше народний депутат та голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що міністру оборони Андрію Тарану висловили недовіру через провальну роботу міністерства.

Україна гроші декларацїї Андрій Таран Декларація

 
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