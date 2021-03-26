В ОДА розповіли, чому на Черкащині скасували "червону” зону
Черкаську область повернули до "помаранчевої" карантинної зони із “червоної”, оскільки в регіоні ситуація із завантаженістю ліжок не критична.
Про це під час брифінгу розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, передає RegioNews.
Червона зона створена, щоб розвантажити критичну систему. Вчора комісія з ТЕБ та НС прийняла зважене рішення не вводити в Черкасах "червону" зону. А збільшити кількість тестувань. Черкаси по останніх даних фактично по цифрах опинилися в червоній зоні, але на практиці все інакше. І ми працюємо, щоб збільшити щоденно кількість тестувань. Потенціал є", - сказав голова ОДА.
За словами Скічка, ситуація із заповненістю хворими медичних закладів залишається складною лише у деяких містах області, таких як Черкаси, Сміла та Умань. Завантаженість ліжок там становить 60%.
Як розповіла заступниця голови ОДА Лариса Кошова, в області завантаженість ліжок становить 39,3%. Всього в COVID-лікарнях розгорнуті 3 022 ліжка. Із них забезпечені кисневою підтримкою 2889 ліжка, що становить 96%.
Нагадаємо, раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, згідно із яким, у "червоній" зоні опинилися 10 регіонів, зокрема, Черкаська область.
Згодом голова ОДА Скічко заявив, що Черкаська область знову опинилася в "помаранчевій" зоні.