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26 березня 2021, 13:25 858

В ОДА розповіли, чому на Черкащині скасували "червону” зону

26 березня 2021, 13:25 858
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Всі міста регіону будуть самостійно приймати рішення щодо запровадження обмежень
Фото: ck-oda.gov.ua
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Черкаську область повернули до "помаранчевої" карантинної зони із “червоної”, оскільки в регіоні ситуація із завантаженістю ліжок не критична.

Про це під час брифінгу розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, передає RegioNews.

Червона зона створена, щоб розвантажити критичну систему. Вчора комісія з ТЕБ та НС прийняла зважене рішення не вводити в Черкасах "червону" зону. А збільшити кількість тестувань. Черкаси по останніх даних фактично по цифрах опинилися в червоній зоні, але на практиці все інакше. І ми працюємо, щоб збільшити щоденно кількість тестувань. Потенціал є", - сказав голова ОДА.

За словами Скічка, ситуація із заповненістю хворими медичних закладів залишається складною лише у деяких містах області, таких як Черкаси, Сміла та Умань. Завантаженість ліжок там становить 60%.

Як розповіла заступниця голови ОДА Лариса Кошова, в області завантаженість ліжок становить 39,3%. Всього в COVID-лікарнях розгорнуті 3 022 ліжка. Із них забезпечені кисневою підтримкою 2889 ліжка, що становить 96%.

Нагадаємо, раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, згідно із яким, у "червоній" зоні опинилися 10 регіонів, зокрема, Черкаська область.

Згодом голова ОДА Скічко заявив, що Черкаська область знову опинилася в "помаранчевій" зоні.

Черкаська область червона зона Олександр Скічко ОДА карантин

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