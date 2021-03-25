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МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей - "червоні"
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25 березня 2021, 13:25 16

МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей - "червоні"

25 березня 2021, 13:25 16
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Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях
Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях
Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило розподіл на карантинні зони. У червону зону епіднебезпеки потрапляють Київ та 10 областей.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Чернівецька області.

У помаранчевій - 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 19 регіонах - в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 24 березня складає 110,7.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій - 131 на 100 тис. населення, Житомирській - 115,8 та Хмельницькій - 114,7 областях.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 24 березня у Києві - 78,2%, Житомирській - 70%, Миколаївській - 66,3%, Київській - 69,2% областях (при визначеному показнику 65%).

Як повідомлялося, сьогодні новий антирекорд: в Україні за добу вперше виявили майже 17 тисяч COVID-хворих. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Житомирській областях.

коронавірус МОЗ COVID-19 червона зона помаранчева зона

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