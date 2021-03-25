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25 березня 2021, 19:03 1085

Черкаська область знову опинилася в "помаранчевій" зоні – голова ОДА Скічко

25 березня 2021, 19:03 1085
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Раніше рішенням МОЗу регіон опинився у "червоній” зоні карантину
Раніше рішенням МОЗу регіон опинився у "червоній” зоні карантину
Фото: ck-oda.gov.ua
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Сьогодні, 25 березня державна комісія з питань ТЕБ та НС залишила Черкаську область у “помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, передає RegioNews.

5 хвилин тому завершилась Державна комісія ТЕБ та НС. Міністерство охорони здоров’я рекомендувало не вводити Черкаську область у "червону” зону – поки що ми залишаємося в "помаранчевій", - написав голова ОДА.

Нагадаємо, МОЗ оновило розподіл карантинних зон, згідно із яким, у "червоній" зоні опинилися 10 регіонів, зокрема, Черкаська область.

карантин Черкаська область ОДА червона зона Олександр Скічко

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