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26 марта 2021, 13:25 1152

В ОГА рассказали, почему в Черкасской области отменили "красную" зону

26 марта 2021, 13:25 1152
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Фото: ck-oda.gov.ua
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Черкасскую область вернули в "оранжевую" карантинную зону из "красной", так как в регионе ситуация с загруженностью кроватей не критична.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, передает RegioNews.

Красная зона создана, чтобы разгрузить критическую систему. Вчера комиссия по ТЭБ и ЧС приняла взвешенное решение не вводить в Черкассах "красную" зону. А увеличить количество тестирований. Черкассы по последним данным фактически по цифрам оказались в красной зоне, но на практике все иначе. И мы работаем, чтобы увеличить ежедневно количество тестирований. Потенциал есть", - сказал глава ОГА.

По словам Скичко, ситуация с заполненностью больными медицинских учреждений остается сложной только в некоторых городах области, таких как Черкассы, Смела и Умань. Загруженность кроватей там составляет 60%.

Как рассказала заместитель председателя ОГА Лариса Кошевая, в области загруженность коек составляет 39,3%. Всего в COVID-больницах развернуты 3022 кровати. Из них обеспечены кислородной поддержкой 2889 кровати, что составляет 96%.

Напомним, ранее Минздрав обновил распределение карантинных зон, согласно которому, в "красной" зоне оказались 10 регионов, в частности, Черкасская область.

Позже глава ОГА Скичко заявил, что Черкасская область снова оказалась в "оранжевой" зоне.

Черкасская область красная зона Александр Скичко ОГА карантин

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