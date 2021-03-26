В ОГА рассказали, почему в Черкасской области отменили "красную" зону

Все города региона будут самостоятельно принимать решение о введении ограничений

Все города региона будут самостоятельно принимать решение о введении ограничений

Фото: ck-oda.gov.ua

Черкасскую область вернули в "оранжевую" карантинную зону из "красной", так как в регионе ситуация с загруженностью кроватей не критична.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, передает RegioNews.

Красная зона создана, чтобы разгрузить критическую систему. Вчера комиссия по ТЭБ и ЧС приняла взвешенное решение не вводить в Черкассах "красную" зону. А увеличить количество тестирований. Черкассы по последним данным фактически по цифрам оказались в красной зоне, но на практике все иначе. И мы работаем, чтобы увеличить ежедневно количество тестирований. Потенциал есть", - сказал глава ОГА.

По словам Скичко, ситуация с заполненностью больными медицинских учреждений остается сложной только в некоторых городах области, таких как Черкассы, Смела и Умань. Загруженность кроватей там составляет 60%.

Как рассказала заместитель председателя ОГА Лариса Кошевая, в области загруженность коек составляет 39,3%. Всего в COVID-больницах развернуты 3022 кровати. Из них обеспечены кислородной поддержкой 2889 кровати, что составляет 96%.

Напомним, ранее Минздрав обновил распределение карантинных зон, согласно которому, в "красной" зоне оказались 10 регионов, в частности, Черкасская область.

Позже глава ОГА Скичко заявил, что Черкасская область снова оказалась в "оранжевой" зоне.