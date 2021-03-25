11:26  25 березня
Кравчук вакцинувався від COVID в прямому ефірі
09:26  25 березня
Агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії
08:11  25 березня
На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
25 березня 2021, 10:36 6

Нардепу Мялику повідомили про підозру: не заплатив майже 100 млн гривень податків

25 березня 2021, 10:36 6
Читайте также на русском языке
Депутат декларував доходи з застосуванням неправильної ставки податку
Депутат декларував доходи з застосуванням неправильної ставки податку
Фото: facebook/Victor.Myalyk
Читайте также
на русском языке

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутату Верховної Ради - його підозрюють в ухиленні від сплати податків на більш ніж 97 млн гривень.

Як передає RegioNews, про це генпрокурор повідомила на своїй Facebook-сторінці.

За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - написала генпрокурор.

Так, слідство встановило, що нардеп, починаючи з 2012 року здійснював господарську діяльність по будівництву в с. Петропавлівська Борщагівка і с. Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків для отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень у них.

При цьому не здійснив реєстрацію як суб'єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним за дорученням особа продавала нерухомість і передала йому понад 360 млн гривень доходу від цих операцій.

Доходи від продажу квартир та нежитлових приміщень нардеп декларував, як доходи фізосіб від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності. При цьому застосовувалася ставка податку у розмірі 5% замість необхідних 18%.

Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - пояснила генпрокурор.

За інформацією в ЗМІ, швидше за все мова йде про народного депутата з групи "За майбутнє" Вікторі Мялику.

Нагадаємо, 17 вересня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

декларацїї генпрокурор Ірина Венедіктова квартира фінансова піраміда

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram