Нардепу Мялику сообщили о подозрении: не заплатил почти 100 млн гривен налогов

Депутат декларировал доходы с применением неправильной ставки налога

Депутат декларировал доходы с применением неправильной ставки налога

Фото: facebook/Victor.Myalyk

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутату Верховной Рады - его подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 97 млн гривен.

Как передает RegioNews, об этом генпрокурор сообщила на своей Facebook-странице.

По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - написала генпрокурор.

Так, следствие установило, что нардеп, начиная с 2012 года осуществлял хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них.

При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил. В течение 2015-2020 годов уполномоченный им по доверенности человек продавал недвижимость и передал ему более 360 млн гривен дохода от этих операций.

Доходы от продажи квартир и нежилых помещений нардеп декларировал, как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. При этом применялась ставка налога в размере 5% вместо необходимых 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - пояснила генпрокурор.

По информации в СМИ, скорее всего речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике.

Напомним, 17 сентября 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.