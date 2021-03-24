У Чернівцях підприємці протестують проти закриття Калинівського ринку

Мер стверджує, що звертався до центральної влади за переглядом рішення

Мер стверджує, що звертався до центральної влади за переглядом рішення

Фото АСС

Підприємці Калинівського ринку в Чернівцях вимагають, щоб міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про дозвіл роботи ринку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



Підприємці зібралися на протест на Калинівському ринку.

Директор Калинівського ринку Олег Гульпак зазначив, що підприємців почув і передасть міській раді вимоги.

До підприємців також приїхав мер Роман Клічук. Він зазначив, що міська рада намагається знайти вихід із ситуації.

Я вас підтримую. Ми звертаємося до центральної влади, щоби переглянули рішення, але нас не чують, - сказав Роман Клічук.

Підприємці також обурюються тим, що дозволяють роботу продуктовим рядам. Водночас більшість підприємців через карантин втрачають багато грошей, вкладених у товар.

Підприємці просять відкрити ворота ринку, шлагбаум та стоянки, щоби була можливість заїхати.

Як повідомлялося, один з найбільших у країні - Калинівський ринок у Чернівцях - закривається на карантин. Директор ринку звернувся до підприємців.