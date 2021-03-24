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24 березня 2021, 10:43 96

У Чернівцях підприємці протестують проти закриття Калинівського ринку

24 березня 2021, 10:43 96
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Мер стверджує, що звертався до центральної влади за переглядом рішення
Мер стверджує, що звертався до центральної влади за переглядом рішення
Фото АСС
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Підприємці Калинівського ринку в Чернівцях вимагають, щоб міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про дозвіл роботи ринку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Підприємці зібралися на протест на Калинівському ринку.

Директор Калинівського ринку Олег Гульпак зазначив, що підприємців почув і передасть міській раді вимоги.

До підприємців також приїхав мер Роман Клічук. Він зазначив, що міська рада намагається знайти вихід із ситуації.

Я вас підтримую. Ми звертаємося до центральної влади, щоби переглянули рішення, але нас не чують, - сказав Роман Клічук.

Підприємці також обурюються тим, що дозволяють роботу продуктовим рядам. Водночас більшість підприємців через карантин втрачають багато грошей, вкладених у товар.

Підприємці просять відкрити ворота ринку, шлагбаум та стоянки, щоби була можливість заїхати.

Як повідомлялося, один з найбільших у країні - Калинівський ринок у Чернівцях - закривається на карантин. Директор ринку звернувся до підприємців.

карантин червона зона COVID-19 Чернівці ринок протест

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