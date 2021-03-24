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24 марта 2021, 18:03 152

НАПК составило протокол на экс-мэра Черновцов – Каспрук будет судиться

24 марта 2021, 18:03 152
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Админпротокол составлен за "нарушение ограничения относительно получения подарков"
Админпротокол составлен за "нарушение ограничения относительно получения подарков"
Фото proposition.org.ua
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Бывший городской голова Черновцов отреагировал на сообщение НАПК о направленном на него в суд админпротоколе .

Об этом Алексей Каспрук сообщил в комментарии molbuk.ua, передает RegioNews.

НАПК направило в суд админпротокол на бывшего мэра Черновцов.

За нарушение ограничения относительно получения подарков админпротокол был составлен на Алексея Каспрука, бывшего Черновицкого городского голову, - говорилось в сообщении НАЗК.

Каспрук теперь ждет повестки в суд.

Не знаю, о каком подарке идет речь в админпротоколе. Но никаких подарков не получал, ничего возвращать не собираюсь. Буду ждать повестки в суд и тогда с адвокатом будем разбираться. Не первый раз НАПК подает на меня в суд. Предыдущий раз доказал в суде, что я невиновен, - отметил Алексей Каспрук.

Как сообщалось, НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от ”Слуги народа”. От них хотят услышать объяснения по поводу нарушения действующего законодательства.

НАПК Черновцы мэр Алексей Каспрук протокол суд

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