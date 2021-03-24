НАПК составило протокол на экс-мэра Черновцов – Каспрук будет судиться

Об этом Алексей Каспрук сообщил в комментарии molbuk.ua, передает RegioNews.

НАПК направило в суд админпротокол на бывшего мэра Черновцов.

Каспрук теперь ждет повестки в суд.

Не знаю, о каком подарке идет речь в админпротоколе. Но никаких подарков не получал, ничего возвращать не собираюсь. Буду ждать повестки в суд и тогда с адвокатом будем разбираться. Не первый раз НАПК подает на меня в суд. Предыдущий раз доказал в суде, что я невиновен, - отметил Алексей Каспрук.