НАПК составило протокол на экс-мэра Черновцов – Каспрук будет судиться
Бывший городской голова Черновцов отреагировал на сообщение НАПК о направленном на него в суд админпротоколе .
Об этом Алексей Каспрук сообщил в комментарии molbuk.ua, передает RegioNews.
НАПК направило в суд админпротокол на бывшего мэра Черновцов.
За нарушение ограничения относительно получения подарков админпротокол был составлен на Алексея Каспрука, бывшего Черновицкого городского голову, - говорилось в сообщении НАЗК.
Каспрук теперь ждет повестки в суд.
Не знаю, о каком подарке идет речь в админпротоколе. Но никаких подарков не получал, ничего возвращать не собираюсь. Буду ждать повестки в суд и тогда с адвокатом будем разбираться. Не первый раз НАПК подает на меня в суд. Предыдущий раз доказал в суде, что я невиновен, - отметил Алексей Каспрук.
Как сообщалось, НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от ”Слуги народа”. От них хотят услышать объяснения по поводу нарушения действующего законодательства.