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24 березня 2021, 14:34 126

У Житомирській області дозволили роботу громадського транспорту

24 березня 2021, 14:34 126
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Раніше його зупинили через потрапляння регіону до "червоної” зони карантину
Фото: із відкритих джерел
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У Житомирській області місцева влада вирішила поновити роботу громадського транспорту.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олександр Федько, передає RegioNews.

23 березня обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керуючись черговими змінами до постанови КМУ від 22 березня 2021 року №230, внесла корективи у правила функціонування пасажирського транспорту в умовах обмежень "червоної зони”, - заявив чиновник.

Комісія рекомендувала керівництву районів та органам місцевого самоврядування забезпечити рух міських, приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, а також приміського залізничного пасажирського сполучення із дотриманням усіх вимог карантину.

Рух транспорту на регулярних міських автобусних маршрутах дозволяється за умови перевезення 50% пасажирів від загальної кількості місць для сидіння.

На регулярних приміських і міжміських автобусних маршрутах обласна влада дозволила перевозити пасажирів на всіх місцях для сидіння.

Місцевій владі рекомендували виділити додатковий транспорт у години пікових навантажень.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину.

12 березня у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.

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