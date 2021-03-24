У Житомирській області дозволили роботу громадського транспорту

Раніше його зупинили через потрапляння регіону до "червоної” зони карантину

Раніше його зупинили через потрапляння регіону до "червоної” зони карантину

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олександр Федько, передає RegioNews.

23 березня обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керуючись черговими змінами до постанови КМУ від 22 березня 2021 року №230, внесла корективи у правила функціонування пасажирського транспорту в умовах обмежень "червоної зони”, - заявив чиновник.

Комісія рекомендувала керівництву районів та органам місцевого самоврядування забезпечити рух міських, приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, а також приміського залізничного пасажирського сполучення із дотриманням усіх вимог карантину.

Рух транспорту на регулярних міських автобусних маршрутах дозволяється за умови перевезення 50% пасажирів від загальної кількості місць для сидіння.

На регулярних приміських і міжміських автобусних маршрутах обласна влада дозволила перевозити пасажирів на всіх місцях для сидіння.

Місцевій владі рекомендували виділити додатковий транспорт у години пікових навантажень.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину.

12 березня у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.