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24 березня 2021, 11:56 517

У Львові посилили карантинні обмеження: що буде заборонено

24 березня 2021, 11:56 517
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З 25 березня місто переходить до "червоної” зони
З 25 березня місто переходить до "червоної” зони
Фото: з відкритих джерел
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У Львові комісія з надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла рішення віднести місто до "червоної" карантинної зони. Локдаун почне діяти з 25 березня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового.

Так, в місті буде заборонено роботу:

  • непродовольчих ринків;
  • закладів харчування, крім онлайн-замовлення та "на виніс”;
  • торгово-розважальних центрів;
  • розважальних закладів та нічних клубів;
  • усі масові заходи.

Дозволено працювати:

  • аптекам;
  • зоомагазинам;
  • магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни;
  • квітковим та насінневим магазинам;
  • магазинам з продажу засобів зв’язку;
  • майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
  • салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.

Крім того, школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати у посиленому карантинному режимі.

Нагадаємо, на території Львівської області з 25 березня встановлено "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Львів карантин червона зона локдаун Андрій Садовий

 
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