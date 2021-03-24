У Львові посилили карантинні обмеження: що буде заборонено
З 25 березня місто переходить до "червоної” зони
З 25 березня місто переходить до "червоної” зони
У Львові комісія з надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла рішення віднести місто до "червоної" карантинної зони. Локдаун почне діяти з 25 березня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового.
Так, в місті буде заборонено роботу:
- непродовольчих ринків;
- закладів харчування, крім онлайн-замовлення та "на виніс”;
- торгово-розважальних центрів;
- розважальних закладів та нічних клубів;
- усі масові заходи.
Дозволено працювати:
- аптекам;
- зоомагазинам;
- магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни;
- квітковим та насінневим магазинам;
- магазинам з продажу засобів зв’язку;
- майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
- салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.
Крім того, школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати у посиленому карантинному режимі.
Нагадаємо, на території Львівської області з 25 березня встановлено "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая