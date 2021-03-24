10:46  24 марта
В "красном" Киеве транспортный коллапс: люди блокируют дороги
13:29  24 марта
Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа" - пресс-служба
08:11  24 марта
Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения
UA | RU
UA | RU
24 марта 2021, 14:34 51

В Житомирской области разрешили работу общественного транспорта

24 марта 2021, 14:34 51
Читайте також українською мовою
Ранее его остановили из-за попадания региона в "красную" зону карантина
Ранее его остановили из-за попадания региона в "красную" зону карантина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области местные власти решили возобновить работу общественного транспорта.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Александр Федько, передает RegioNews.

23 марта областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, руководствуясь очередными изменениями в постановлении КМУ от 22 марта 2021 года №230, внесла коррективы в правила функционирования пассажирского транспорта в условиях ограничений "красной зоны", - заявил чиновник.

Комиссия рекомендовала руководству районов и органам местного самоуправления обеспечить движение городских, пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования, а также пригородного железнодорожного пассажирского сообщения с соблюдением всех требований карантина.

Движение транспорта на регулярных городских автобусных маршрутах разрешается при условии перевозки 50% пассажиров от общего количества мест для сидения.

На регулярных пригородных и междугородных автобусных маршрутах областная власть разрешила перевозить пассажиров на всех местах для сидения.

Местной власти рекомендовали выделить дополнительный транспорт в часы пиковых нагрузок.

Напомним, ранее в Житомирской области официально ввели "красную" зону карантина.

12 марта в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.

карантин транспорт ОГА Житомирская область красная зона

В Киеве люди бесятся из-за транспортного коллапса, а Кличко грозится остановить перевозки
24 марта 2021, 13:50
Пограничники объяснили, у кого не будут требовать ПЦР-тест для въезда в Украину
24 марта 2021, 11:59
Во Львове усилили карантинные ограничения: что будет запрещено
24 марта 2021, 11:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua