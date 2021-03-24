В Житомирской области разрешили работу общественного транспорта

Ранее его остановили из-за попадания региона в "красную" зону карантина

Ранее его остановили из-за попадания региона в "красную" зону карантина

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Александр Федько, передает RegioNews.

23 марта областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, руководствуясь очередными изменениями в постановлении КМУ от 22 марта 2021 года №230, внесла коррективы в правила функционирования пассажирского транспорта в условиях ограничений "красной зоны", - заявил чиновник.

Комиссия рекомендовала руководству районов и органам местного самоуправления обеспечить движение городских, пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования, а также пригородного железнодорожного пассажирского сообщения с соблюдением всех требований карантина.

Движение транспорта на регулярных городских автобусных маршрутах разрешается при условии перевозки 50% пассажиров от общего количества мест для сидения.

На регулярных пригородных и междугородных автобусных маршрутах областная власть разрешила перевозить пассажиров на всех местах для сидения.

Местной власти рекомендовали выделить дополнительный транспорт в часы пиковых нагрузок.

Напомним, ранее в Житомирской области официально ввели "красную" зону карантина.

12 марта в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.