У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси

Регіон перебуває у "червоній” зоні карантину через стрімке поширення коронавірусу

Регіон перебуває у "червоній” зоні карантину через стрімке поширення коронавірусу

Фото: із відкритих джерел

На території Житомирської області сьогодні, 12 березня скасували всі внутрішні обласні автобусні рейси в межах регіону.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Відомо, що міжобласні та міжнародні автобусні маршрути працюють без змін.

За словами начальника відділу транспорту та зв’язку департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Валерія Ясинецького, транспорт не курсує відповідно до постанови Кабінету Міністрів №154 від 24 лютого.

Постановою введені додаткові обмеження до областей, які перебувають у червоній зоні карантину. Одним із таких є заборона здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Дана постанова діюча, а контроль за її дотриманням покладено на органи Національної поліції”, - сказав Ясинецький.

Нагадаємо, раніше у Житомирі вирішили не зупиняти транспорт і відправили учнів на канікули.