13:59  12 березня
У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси
12:19  12 березня
Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями
08:11  12 березня
Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
12 березня 2021, 13:59 169

У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси

12 березня 2021, 13:59 169
Читайте также на русском языке
Регіон перебуває у "червоній” зоні карантину через стрімке поширення коронавірусу
Регіон перебуває у "червоній” зоні карантину через стрімке поширення коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На території Житомирської області сьогодні, 12 березня скасували всі внутрішні обласні автобусні рейси в межах регіону.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Відомо, що міжобласні та міжнародні автобусні маршрути працюють без змін.

За словами начальника відділу транспорту та зв’язку департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Валерія Ясинецького, транспорт не курсує відповідно до постанови Кабінету Міністрів №154 від 24 лютого.

Постановою введені додаткові обмеження до областей, які перебувають у червоній зоні карантину. Одним із таких є заборона здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Дана постанова діюча, а контроль за її дотриманням покладено на органи Національної поліції”, - сказав Ясинецький.

Нагадаємо, раніше у Житомирі вирішили не зупиняти транспорт і відправили учнів на канікули.

карантин транспорт ОДА Житомирська область автобусні маршрути червона зона

У Кличка сказали, чи заборонять транспорт в столиці у випадку введення локдауну
12 березня 2021, 13:55
У закладах Тернополя, які порушують карантин, будуть відключати воду та опалення - Надал
12 березня 2021, 11:23
Голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі
12 березня 2021, 10:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram