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24 березня 2021, 13:56 11

На Харківщині бойовик "ЛНР" ховав арсенал боєприпасів

24 березня 2021, 13:56 11
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Схрон зі зброєю виявила СБУ
Схрон зі зброєю виявила СБУ
Фото СБУ
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Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон з бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.

Про це повідомив речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Виявлення схрону стало результатом слідчих дій стосовно бойовика терористичної організації "ЛНР", якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.

Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.

Зі схрону вилучено:

- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

- 2 протипіхотні міни МОН-50;

- 30 гранат Ф-1 та РГД-5;

- 20 запалів до ручних гранат;

- майже 6 кг пластичної вибухівки;

- 6 електродетонаторів;

- 2 запалювальні трубки;

- десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;

- електродріт і елементи живлення;

- понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм, - повідомляє речник.

За попередніми висновками, схованку було облаштовано учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.

Як повідомлялося, 26 лютого у Лисичанську виявлено таємний схрон з арсеналом зброї. Схрон належав диверсійній групі бойовиків.

зброя бойовики Харківська область Боєприпаси Граната

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