На Харківщині бойовик "ЛНР" ховав арсенал боєприпасів

Схрон зі зброєю виявила СБУ

Схрон зі зброєю виявила СБУ

Фото СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон з бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.

Про це повідомив речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Виявлення схрону стало результатом слідчих дій стосовно бойовика терористичної організації "ЛНР", якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.

Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.

Зі схрону вилучено: - 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26; - 2 протипіхотні міни МОН-50; - 30 гранат Ф-1 та РГД-5; - 20 запалів до ручних гранат; - майже 6 кг пластичної вибухівки; - 6 електродетонаторів; - 2 запалювальні трубки; - десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів; - електродріт і елементи живлення; - понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм, - повідомляє речник.

За попередніми висновками, схованку було облаштовано учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.

Як повідомлялося, 26 лютого у Лисичанську виявлено таємний схрон з арсеналом зброї. Схрон належав диверсійній групі бойовиків.