У Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи

Мешканець Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань

Мешканець Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань

Фото: СБУ

У Дніпрі контррозвідка Служби безпеки України затримала агента так званої "МДБ ДНР", яка позиціонує себе як "спецслужба" терористів. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, що дислоковані на території регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За завданням представників так званої "МДБ ДНР" шпигуна було направлено до Дніпропетровської області для збору розвідувальної інформації, насамперед їх цікавили відомості про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних Сил України.

Для переміщення територією регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт.

Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.