Доба в ООС: бойовики здійснили низку вогневих провокацій по всій лінії розмежування

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Збройні формування РФ надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування РФ відкривали вогонь по позиціях наших воїнів з гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А поблизу населеного пункту Шуми, окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутове, загарбники застосували по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Широкине - окупанти вели вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Славне - російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО. Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 24 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".