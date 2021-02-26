У Лисичанську виявлено таємний схрон з арсеналом зброї

Схрон належав диверсійній групі бойовиків

Схрон належав диверсійній групі бойовиків

Фото СБУ

Служба безпеки України встановила у Луганській області місцезнаходження арсеналу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Серед вилученої зі схрону у Лисичанську зброї: протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" та реактивний піхотний вогнемет "Шмель", виробництва РФ.

За оперативним даними, тайник залишили учасники диверсійної групи незаконних збройних формувань, причетної до підривів у 2014 році об’єктів критичної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях, - йдеться в повідомленні.

Зі схрону, закладеного на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську, правоохоронці, серед іншого, вилучили:

- 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26,

- понад 100 гранатометних пострілів,

- 24 артилерійські снаряди,

- майже 8 кілограмів тротилу,

- понад кілограм пластиду,

- 10 бойових гранат різних модифікацій,

- 2 мінометні міни,

- протипіхотну міну,

- кумулятивний заряд,

- 6 капселів-детонаторів,

- 2 димові шашки,

- 17 запалів різних модифікацій,

- понад 8 тисяч набоїв різних калібрів.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 4 лютого в Маріуполі знайшли схрон із понад 1600 гранатами, десятками пістолетів і понад 120 ящиками з патронами. Перевірили оперативну інформацію в одній із покинутих будівель.

Раніше було виявлено, що українські військові торгували зброєю із зони ООС: їм загрожує до 7 років в'язниці. Поліція в рамках спецоперації затримала українських військових, які торгували зброєю із зони ООС.