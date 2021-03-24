На Харьковщине боевик "ЛНР" прятал арсенал боеприпасов

Схрон с оружием обнаружила СБУ

Схрон с оружием обнаружила СБУ

Фото СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Обнаружение схрона стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации "ЛНР", которого контрразведка СБУ задержала накануне.

Сотрудники спецслужбы во время проведения дальнейших следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу неподалеку от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.

Из схрона изъято: - 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26; - 2 противопехотные мины МОН-50; - 30 гранат Ф-1 и РГД-5; - 20 запалов к ручным гранатам; - почти 6 кг пластической взрывчатки; - 6 электродетонаторов; - 2 зажигательные трубки; - десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров; - провод и элементы питания; - более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, - сообщает спикер.

По предварительным данным, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.

Как сообщалось, 26 февраля в Лисичанске обнаружен тайный схрон с арсеналом оружия. Схрон принадлежал диверсионной группе боевиков.