На Харьковщине боевик "ЛНР" прятал арсенал боеприпасов
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Обнаружение схрона стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации "ЛНР", которого контрразведка СБУ задержала накануне.
Сотрудники спецслужбы во время проведения дальнейших следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу неподалеку от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.
Из схрона изъято:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- 2 противопехотные мины МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;
- 20 запалов к ручным гранатам;
- почти 6 кг пластической взрывчатки;
- 6 электродетонаторов;
- 2 зажигательные трубки;
- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
- провод и элементы питания;
- более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, - сообщает спикер.
По предварительным данным, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.
Как сообщалось, 26 февраля в Лисичанске обнаружен тайный схрон с арсеналом оружия. Схрон принадлежал диверсионной группе боевиков.