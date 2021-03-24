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24 марта 2021, 13:56 8

На Харьковщине боевик "ЛНР" прятал арсенал боеприпасов

24 марта 2021, 13:56 8
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Схрон с оружием обнаружила СБУ
Схрон с оружием обнаружила СБУ
Фото СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Обнаружение схрона стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации "ЛНР", которого контрразведка СБУ задержала накануне.

Сотрудники спецслужбы во время проведения дальнейших следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу неподалеку от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.

Из схрона изъято:

- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

- 2 противопехотные мины МОН-50;

- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;

- 20 запалов к ручным гранатам;

- почти 6 кг пластической взрывчатки;

- 6 электродетонаторов;

- 2 зажигательные трубки;

- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

- провод и элементы питания;

- более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, - сообщает спикер.

По предварительным данным, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.

Как сообщалось, 26 февраля в Лисичанске обнаружен тайный схрон с арсеналом оружия. Схрон принадлежал диверсионной группе боевиков.

оружие боевики Харьковская область Боеприпасы Граната

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