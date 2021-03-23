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23 березня 2021, 18:07 116

Робота бізнесу під час карантину: в Одесі затримали чиновника за вимагання хабарів

23 березня 2021, 18:07 116
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Він обіцяв за гроші не штрафувати заклади громадського харчування під час дії обмежень
Він обіцяв за гроші не штрафувати заклади громадського харчування під час дії обмежень
Фото: dbr.gov.ua
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали чиновника Держпродспоживслужби Одеської області, який вимагав хабарі від представників бізнесу за можливість працювати під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, до повноважень зловмисника входило забезпечення контролю за виконанням карантинних обмежень закладами харчування.

Він вимагав хабарі від власників закладів громадського харчування за неперешкоджання їхній діяльності попри встановлені карантинні обмеження.

За гроші чиновник обіцяв не виявляти порушення та не притягувати власників та працівників закладів до відповідальності.

ДБР відкрило кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України. Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна.

Наразі чиновника затримали, проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, рівень захворюваності перетворився на цунамі: на Одещині ввели "червону" зону.

ДБР хабар Одеса затримання корупція Держпродпотребслужба

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