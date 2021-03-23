Работа бизнеса во время карантина: в Одессе задержали чиновника за вымогательство взяток

Он обещал за деньги не штрафовать заведения общественного питания во время действия ограничений

Он обещал за деньги не штрафовать заведения общественного питания во время действия ограничений

Фото: dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали чиновника Госпродпотребслужбы Одесской области, который требовал взятки от представителей бизнеса за возможность работать во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в полномочия злоумышленника входило обеспечение контроля за выполнением карантинных ограничений заведениями питания.

Он требовал взятки от владельцев заведений общественного питания за непрепятствование их деятельности, несмотря на установленные карантинные ограничения.

За деньги чиновник обещал не обнаруживать нарушения и не привлекать владельцев и работников учреждений к ответственности.

ГБР открыло уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Должностному лицу грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать должности на 3 года и конфискацией имущества.

Сейчас чиновника задержали, проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, уровень заболеваемости превратился в цунами: в Одесской области ввели "красную" зону.