В Одесі пограбували закриту на ремонт будівлю НАБУ

Точна сума завданої шкоди наразі встановлюється

Точна сума завданої шкоди наразі встановлюється

Фото: Думська

22 березня в Одесі троє чоловіків проникли в приміщення Національного антикорупційного бюро та викрали звідти металобрухт.

Про це повідомляють видання "Думская” та "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався в приміщенні на вулиці Середньофонтанській, 14. Металеві конструкції залишилися в гаражі НАБУ після ремонту, їх вивезли вночі 34-річний житель села Фонтанка із двома спільниками.

За словами головного спеціаліста з комунікацій Одеського територіального управління НАБУ Ростислава Дробожура, приміщення наразі не використовують як офіс відомства. За будівлю відповідає будівельна компанія, яка проводить там капітальний ремонт.

Дробожур зазначив, що зловмисники планували продати викрадений металобрухт. Поліція затримала одного з фігурантів злочину і вилучила у нього речові докази.

Представники НАБУ написали заяву до правоохоронних органів, наразі встановлюється точна сума завданих збитків.

Нагадаємо, раніше в Одесі пограбували банк, зловмисники вкрали валюти на понад 2 млн гривень.