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22 березня 2021, 21:54 7

В Одесі загинув рятувальник під час ліквідації пожежі

22 березня 2021, 21:54 7
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Попри надану першу допомогу, він помер у кареті "швидкої"
Попри надану першу допомогу, він помер у кареті "швидкої"
Фото з відкритих джерел
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В Одесі сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку, під час ліквідації якої загинув командир відділення державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Рятувальники повідомляють, що 22 березня о 12:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Магістральна, 59 сталось загоряння приватного будинку.

По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загоряння двоповерхового житлового будинку.

Рятувальники пожежу локалізували о 13:31 та її ліквідували о 13:52 на площі 120 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу.

Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медичні працівники намагались надати необхідну допомогу, але рятувальник (1973 року народження) помер в кареті швидкої медичної допомоги, - йдеться в повідомленні.

Причини встановлюються.

22 березня 2021 року під час виконання службових обов’язків, передчасно пішов із життя командир відділення 8-ї державної...

Posted by Головне управління ДСНС України в Одеській області on Monday, March 22, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у Тернополі вночі під час пожежі постраждали рятувальники. Горіла сауна.

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