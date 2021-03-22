В Одесі загинув рятувальник під час ліквідації пожежі

Попри надану першу допомогу, він помер у кареті "швидкої"

Попри надану першу допомогу, він помер у кареті "швидкої"

Фото з відкритих джерел

В Одесі сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку, під час ліквідації якої загинув командир відділення державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Рятувальники повідомляють, що 22 березня о 12:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Магістральна, 59 сталось загоряння приватного будинку.

По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загоряння двоповерхового житлового будинку.

Рятувальники пожежу локалізували о 13:31 та її ліквідували о 13:52 на площі 120 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу.

Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медичні працівники намагались надати необхідну допомогу, але рятувальник (1973 року народження) помер в кареті швидкої медичної допомоги, - йдеться в повідомленні.

Причини встановлюються.

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