У КМДА назвали умову дострокового завершення локдауну в Києві

Це буде залежати від показників захворюваності наступних п’яти днів

Це буде залежати від показників захворюваності наступних п’яти днів

Фото: УНІАН

Рішення міської комісії ТЕБ та НС про посилений карантин у Києві до 9 квітня вже неактуальне, оскільки із 23 березня у столиці діють правила "червоної" зони карантину, прописані у постанові Кабінету Міністрів №1236.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, передає RegioNews.

Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки. Через сплеск захворюваності ми були змушені запроваджувати додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, за яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже відсьогодні ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - розповів Поворозник.

Він додав, що подальший перегляд обмежень карантину у Києві буде залежати від епідемічної ситуації.

За словами чиновника, уряд визначив чіткі критерії, згідно із якими регіон або місто входить в "червону" зону і виходить з неї.

Якщо у нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації за показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту", - сказав перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, раніше за даними МОЗу Київ потрапив до "червоної” зони карантину.

Також КМДА не виключає запровадження спецперепусток на транспорт у Києві.