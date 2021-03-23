16:38  23 березня
В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун — Степанов
18:30  23 березня
Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку
18:06  23 березня
Війна на Донбасі: окупанти тричі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 17:34 232

У КМДА назвали умову дострокового завершення локдауну в Києві

23 березня 2021, 17:34 232
Читайте также на русском языке
Це буде залежати від показників захворюваності наступних п’яти днів
Це буде залежати від показників захворюваності наступних п’яти днів
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Рішення міської комісії ТЕБ та НС про посилений карантин у Києві до 9 квітня вже неактуальне, оскільки із 23 березня у столиці діють правила "червоної" зони карантину, прописані у постанові Кабінету Міністрів №1236.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, передає RegioNews.

Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки. Через сплеск захворюваності ми були змушені запроваджувати додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, за яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже відсьогодні ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - розповів Поворозник.

Він додав, що подальший перегляд обмежень карантину у Києві буде залежати від епідемічної ситуації.

За словами чиновника, уряд визначив чіткі критерії, згідно із якими регіон або місто входить в "червону" зону і виходить з неї.

Якщо у нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації за показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту", - сказав перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, раніше за даними МОЗу Київ потрапив до "червоної” зони карантину.

Також КМДА не виключає запровадження спецперепусток на транспорт у Києві.

коронавірус Київ карантин КМДА Микола Поворозник червона зона локдаун

"Укрзалізниця” не буде обмежувати посадку пасажирів у Києві через карантин
23 березня 2021, 17:05
У "жовтій" зоні дозволили планові госпіталізації
23 березня 2021, 16:58
В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун — Степанов
23 березня 2021, 16:38
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram