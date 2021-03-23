В КГГА назвали условие досрочного завершения локдауна в Киеве

Это будет зависеть от показателей заболеваемости следующих пяти дней

Это будет зависеть от показателей заболеваемости следующих пяти дней

Фото: УНИАН

Решение городской комиссии ТЭБ и ЧС об усиленном карантине в Киеве до 9 апреля уже неактуально, поскольку с 23 марта в столице действуют правила "красной" зоны карантина, прописанные в постановлении Кабинета Министров №1236.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, передает RegioNews.

На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, по которым нас бы отнесли в "красную" зону. Но поскольку до конца недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - рассказал Поворозник.

Он добавил, что дальнейший пересмотр ограничений карантина в Киеве будет зависеть от эпидемической ситуации.

По словам чиновника, правительство определило четкие критерии, согласно которым регион или город входит в "красную" зону и выходит из нее.

Если у нас в течении пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом, сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены ужесточить ограничения. У нас на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Напомним, ранее по данным Минздрава Киев попал в "красную" зону карантина.

Также КГГА не исключает введения спецпропусков на транспорт в Киеве.