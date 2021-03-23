У "жовтій" зоні дозволили планові госпіталізації
Раніше це було заборонено
Раніше це було заборонено
Кабінет міністрів установив обмеження планових госпіталізацій у червоній зоні епідемічної небезпеки, знявши їх із жовтої.
Відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі, пише RegioNews.
Згідно з документом, у червоній зоні забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.
У попередній редакції постанови, якою вводилася оновлена модель адаптивного карантину, заборона на планові госпіталізації діяла вже у жовтій зоні.
Нагадаємо, раніше уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин.
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