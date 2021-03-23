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23 березня 2021, 16:58 4

У "жовтій" зоні дозволили планові госпіталізації

23 березня 2021, 16:58 4
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Раніше це було заборонено
Раніше це було заборонено
Рixabay
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Кабінет міністрів установив обмеження планових госпіталізацій у червоній зоні епідемічної небезпеки, знявши їх із жовтої.

Відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі, пише RegioNews.

Згідно з документом, у червоній зоні забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

  • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
  • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
  • надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
  • надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
  • надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
  • проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

У попередній редакції постанови, якою вводилася оновлена модель адаптивного карантину, заборона на планові госпіталізації діяла вже у жовтій зоні.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин.

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