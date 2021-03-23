"Укрзалізниця” не буде обмежувати посадку пасажирів у Києві через карантин

Заборона не буде діяти також в Одеській та Сумській областях

Заборона не буде діяти також в Одеській та Сумській областях

Фото: із відкритих джерел

"Укрзалізниця" не планує обмежувати посадку і висадку пасажирів на потяги у Києві, де з 20 березня по 9 квітня запровадили локдаун.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Згідно із протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях", - заявили в компанії.

Там стверджують, що перелік регіонів, де діють обмеження, залишається без змін: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

Продаж квитків у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить міністерству охорони здоров’я виключити області з переліку "червоних зон", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці” зазначили, що спільно із обласними державними адміністраціями, Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я готують подання на призначення спеціальних рейсів до цих регіонів.

Нагадаємо, 22 березня МОЗ віднесло Сумську область до "червоної" зони карантину.

23 березня на Одещині ввели "червону" зону, серед причин стрімкого росту називають байдужість та безвідповідальність населення.