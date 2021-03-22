В Одесі іноземець здійснив пограбування в хостелі

Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Фото з відкритих джерел

24-річного зловмисника спіймали поліцейські охорони вночі 22 березня в одному з хостелів Одеси. Чоловік забрав у адміністраторки гаманець та мобільний телефон.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області

Правоохоронці дізналися про надзвичайну подію завдяки тривожній кнопці, на яку встигла натиснути працівниця закладу. Вже за кілька хвилин зловмисник опинився у кайданках.

Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Якщо, звісно, суд визнає його винним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, в Одесі затримали сержанта поліції під час пограбування готелю.