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22 березня 2021, 18:07 66

В Одесі іноземець здійснив пограбування в хостелі

22 березня 2021, 18:07 66
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Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі
Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі
Фото з відкритих джерел
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24-річного зловмисника спіймали поліцейські охорони вночі 22 березня в одному з хостелів Одеси. Чоловік забрав у адміністраторки гаманець та мобільний телефон.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області

Правоохоронці дізналися про надзвичайну подію завдяки тривожній кнопці, на яку встигла натиснути працівниця закладу. Вже за кілька хвилин зловмисник опинився у кайданках.

Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Якщо, звісно, суд визнає його винним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, в Одесі затримали сержанта поліції під час пограбування готелю.

Україна кримінал Одеса кримінальна справа Пограбування

 
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