В Одесі іноземець здійснив пограбування в хостелі
Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі
Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі
24-річного зловмисника спіймали поліцейські охорони вночі 22 березня в одному з хостелів Одеси. Чоловік забрав у адміністраторки гаманець та мобільний телефон.
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області
Правоохоронці дізналися про надзвичайну подію завдяки тривожній кнопці, на яку встигла натиснути працівниця закладу. Вже за кілька хвилин зловмисник опинився у кайданках.
Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Якщо, звісно, суд визнає його винним у скоєнні злочину.
Нагадаємо, в Одесі затримали сержанта поліції під час пограбування готелю.
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