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17 січня 2021, 15:30 1854

В Одесі пограбували банк: зловмисники вкрали валюти на понад 2 млн гривень

17 січня 2021, 15:30 1854
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Грабіжники потрапили в банк через двері
Грабіжники потрапили в банк через двері
Фото: 7kanal
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У неділю, 17 січня, в Одесі сталося пограбування банку - постраждало відділення банку "Схід" в Приморському районі міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наголошується, що правопорушники також розкрили комірки депозитарію. Згідно з наданими даними, злочинці викрали 900 тисяч гривень, 30 тисяч доларів, 8 тисяч євро та 5 тисяч рублів.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що грабіжники потрапили в банк, пошкодивши двері.

В поліції встановлюють особу або осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків.

Одеса злочин банки гроші Пограбування
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