В Одесі пограбували банк: зловмисники вкрали валюти на понад 2 млн гривень

Грабіжники потрапили в банк через двері

Грабіжники потрапили в банк через двері

Фото: 7kanal

У неділю, 17 січня, в Одесі сталося пограбування банку - постраждало відділення банку "Схід" в Приморському районі міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наголошується, що правопорушники також розкрили комірки депозитарію. Згідно з наданими даними, злочинці викрали 900 тисяч гривень, 30 тисяч доларів, 8 тисяч євро та 5 тисяч рублів.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що грабіжники потрапили в банк, пошкодивши двері.

В поліції встановлюють особу або осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків.