В Одессе ограбили закрытое на ремонт здание НАБУ

Точная сумма ущерба пока устанавливается

Точная сумма ущерба пока устанавливается

Фото: Думская

22 марта в Одессе трое мужчин проникли в помещение Национального антикоррупционного бюро и похитили оттуда металлолом.

Об этом сообщают издания "Думская" и "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в помещении на улице Среднефонтанской, 14. Металлоконструкции остались в гараже НАБУ после ремонта, их вывезли ночью 34-летний житель села Фонтанка с двумя сообщниками.

По словам главного специалиста по коммуникациям Одесского территориального управления НАБУ Ростислава Дробожура, помещение пока не используют как офис ведомства. За здание отвечает строительная компания, которая проводит там капитальный ремонт.

Дробожур отметил, что злоумышленники планировали продать похищенный металлолом. Полиция задержала одного из фигурантов преступления и изъяла у него вещественные доказательства.

Представители НАБУ написали заявление в правоохранительные органы, в настоящее время устанавливается точная сумма причиненного ущерба.

Напомним, ранее в Одессе ограбили банк, злоумышленники украли валюты на более 2 млн гривен.