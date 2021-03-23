Львівська область за всіма показниками перейшла в "червону" зону - МОЗ

У відомстві заявляють, що Ситуація із поширенням коронавірусу на західній Україні залишається складною

У відомстві заявляють, що Ситуація із поширенням коронавірусу на західній Україні залишається складною

Фото: із відкритих джерел

Станом на 23 березня Львівська область згідно із індикаторними показниками МОЗ фактично перейшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Напружена ситуація залишається в Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській, Львівській областях. Львівська область за показниками перейшла на "червоний" рівень епіднебезпеки", - сказав Степанов.

Він додав, що з минулого тижня значно зросла кількість випадків виявлення COVID-19.

Максим Степанов звернувся до місцевої влади із закликом не чекати на рішення державної комісії ТЕБ і НС щодо переведення всієї області до "червоної" зони, і самостійно запроваджувати обмеження у разі потреби.

Нагадаємо, 22 березня МОЗ віднесло Сумську область до "червоної" зони карантину.

23 березня на Одещині ввели "червону" зону, серед причин стрімкого росту називають байдужість та безвідповідальність населення.