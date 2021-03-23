Львовская область по всем показателям перешла в "красную" зону - Минздрав
По состоянию на 23 марта Львовская область согласно с индикаторными показателями Минздрава фактически перешла в "красную" зону эпидемической опасности.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Напряженная ситуация остается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской, Львовской областях. Львовская область по показателям перешла на "красный" уровень эпидопасности", - сказал Степанов.
Он добавил, что с прошлой недели значительно возросло количество случаев выявления COVID-19.
Максим Степанов обратился к местным властям с призывом не ждать решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу всей области в "красную" зону, и самостоятельно вводить ограничения в случае необходимости.
Напомним, 22 марта Минздрав отнес Сумскую область в "красную" зону карантина.
23 марта в Одесской области ввели "красную" зону, среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения.