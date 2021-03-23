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23 марта 2021, 11:12 3

Львовская область по всем показателям перешла в "красную" зону - Минздрав

23 марта 2021, 11:12 3
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 23 марта Львовская область согласно с индикаторными показателями Минздрава фактически перешла в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Напряженная ситуация остается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской, Львовской областях. Львовская область по показателям перешла на "красный" уровень эпидопасности", - сказал Степанов.

Он добавил, что с прошлой недели значительно возросло количество случаев выявления COVID-19.

Максим Степанов обратился к местным властям с призывом не ждать решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу всей области в "красную" зону, и самостоятельно вводить ограничения в случае необходимости.

Напомним, 22 марта Минздрав отнес Сумскую область в "красную" зону карантина.

23 марта в Одесской области ввели "красную" зону, среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения.

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