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22 березня 2021, 15:43 9

Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки

22 березня 2021, 15:43 9
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Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року
Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

"Документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами.

Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

"Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки", - додали в ОП.

Відповідно до закону, БЕБ є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабмін.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

  • виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
  • оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
  • надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
  • забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
  • збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
  • планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
  • виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
  • складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.

Україна Володимир Зеленський Офіс президента президент економіка

 
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