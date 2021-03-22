Мер Одеси розкритикував центральну владу через брак грошей на COVID-хворих

Кількість вільних ліжок у лікарнях Одеси зменшується з кожним днем

Кількість вільних ліжок у лікарнях Одеси зменшується з кожним днем

Фото: з відкритих джерел

На нараді в міській раді Одеси, мер Геннадій Труханов розкритикував центральну владу і НСЗУ через відсутності грошей на хворих коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Так, на нараді в мерії Труханову доповіли, що місцева залізнична лікарня досі не забезпечена спеціальною технікою та медикаментами для хворих, тому не може перейти до госпіталізації людей. Також основною причиною чому не приймають хворих, називають те, що Національна служба здоров'я України не може профінансувати "коронавірусні пакети" через брак грошей.

Мер обурився такими обставинами, що у держави "немає грошей на найдорожче - людське життя".

Я так розумію, якщо у тебе є права очолювати міністерства, називатися головним лікарем, то є і зобов'язання... йди тоді бери кредити... У нас сьогодні 28 вільних ліжок. А що нам робити вже завтра або на цьому тижні?", - заявив Труханов.

Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті діятиме посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.