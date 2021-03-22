У Києві підприємці та ФОПи мітингують проти суворого карантину

Вони заявляють, що локдаун - це смерть для бізнесу

Вони заявляють, що локдаун - це смерть для бізнесу

Фото: Цензор.НЕТ

Сьогодні, 22 березня у Києві на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту ФОПів проти карантину для підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, видання Pavlovsky.news, передає RegioNews.

На Майдані зібралися близько 300 осіб, вони хочуть висловити своє невдоволення меру столиці Віталію Кличку. Також вони вимагають запровадити спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Протестувальники рушили по проїжджій частині Хрещатика в сторону Київської міської державної адміністрації.

Після КМДА вони планують піти під Кабінет міністрів, де пройде основна частина акції. Там підприємці у форматі "вільного мікрофона" будуть виступати і проводити свій мітинг.

Під Кабінетом Міністрів ми будемо вимагати від уряду вжити заходів. Кабінет Міністрів може терміново розробити і внести законопроєкти, які вирішать долю спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Ці законопроєкти можуть внести зміни і до закону про ринковий нагляд, звільнивши нас від повинності мати первинну документацію, якої апріорі немає у мікропідприємців", - заявляють організатори акції протесту.

Нагадаємо, раніше у Києві, Полтаві, Черкасах та низці інших міст підприємці протестували проти локдауну.