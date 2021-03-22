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22 марта 2021, 14:44 113

Кабмин разрешил властам "красных" областей ограничивать работу транспорта

22 марта 2021, 14:44 113
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Решением правительства были расширены полномочия регионов в вопросе карантинных ограничений
Решением правительства были расширены полномочия регионов в вопросе карантинных ограничений
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров передал местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны", - написал Криклий.

По его словам, региональные комиссии теперь имеют полномочия запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Это не касается:

  • Транзитных перевозок;
  • Перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • Перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
  • Перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов", - сообщил Владислав Криклий.

Напомним, мэр Одессы раскритиковал центральную власть из-за нехватки денег на COVID-больных.

карантин транспорт регионы красная зона полномочия

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