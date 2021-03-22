Кабмин разрешил властам "красных" областей ограничивать работу транспорта
Кабинет министров передал местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны", - написал Криклий.
По его словам, региональные комиссии теперь имеют полномочия запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Это не касается:
- Транзитных перевозок;
- Перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- Перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- Перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов", - сообщил Владислав Криклий.
Напомним, мэр Одессы раскритиковал центральную власть из-за нехватки денег на COVID-больных.