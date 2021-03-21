Від початку доби в ООС обстрілів не зафіксовано

ЗСУ неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню

ЗСУ неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 20 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Станом на 7 годину ранку 21 березня обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби бойовики порушували режим "тиші" 9 разів, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також було зафіксовано проведення інженерних робіт з розширення та облаштування нових оборонних позицій біля донецького аеропорту в напрямку позицій наших захисників.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Як повідомлялося, учора ввечері на Донбасі бойовики вбили захисника України. Було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.