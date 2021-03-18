У зоні ООС знайшли заборонені боєприпаси виробництва РФ

Це свідчить про постачання бойовикам зброї з боку агресора

Це свідчить про постачання бойовикам зброї з боку агресора

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Слідчі Служби безпеки України спільно з прокуратурою задокументували в районі ООС черговий факт постачання озброєння країною-агресором незаконним збройним формуванням - на Луганщині виявили заборонені боєприпаси російського виробництва, які не перебувають на озброєнні ЗСУ.

На території населених пунктів Трьохізбенка та Кримське Щастинського району, Катеринівка та Новотошківське Сєверодонецького району, де раніше дислокувалися незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ, виявлено боєприпаси російського виробництва – 3 бойові протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 та фрагмент протипіхотної осколкової міни ПОМ-2, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ, вони застосовуються представниками НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України".

Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво, передачу протипіхотних мін та про їх знищення, - додали в СБУ.

Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками Головного управління Нацполіції в Луганській області на місці.

Як повідомлялося, Кравчук допускає атаку РФ з півдня через загострення ситуації з водою в Криму. Однак це не змусить Україну постачати воду в окупований Крим.