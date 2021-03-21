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21 марта 2021, 17:38 801

Стало известно имя погибшего вчера военного на Донбассе

21 марта 2021, 17:38 801
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Погибшим военным является Кирилл Быковский
Погибшим военным является Кирилл Быковский
Фото из открытых источников
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В результате вчерашнего обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из Кропивницкого.

Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.

Погибшим военным является Кирилл Быковский.

Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою, - написал глава ОГА.

Кроме того, "Суспильне" узнало, что в военном комиссариате Кропивницкого рассказали: военного 1992 года снайпер ранил в правое плечо. Завтра планируется его вскрытие, а потом тело военного перевезут в Кропивницкий.

Напомним, вчера на Донбассе боевики убили защитника Украины. Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

война ООС смерть погибшие Кропивницкий

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