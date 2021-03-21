Стало известно имя погибшего вчера военного на Донбассе
Погибшим военным является Кирилл Быковский
Погибшим военным является Кирилл Быковский
В результате вчерашнего обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из Кропивницкого.
Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.
Погибшим военным является Кирилл Быковский.
Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою, - написал глава ОГА.
Кроме того, "Суспильне" узнало, что в военном комиссариате Кропивницкого рассказали: военного 1992 года снайпер ранил в правое плечо. Завтра планируется его вскрытие, а потом тело военного перевезут в Кропивницкий.
Напомним, вчера на Донбассе боевики убили защитника Украины. Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
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