От начала суток в ООС обстрелов не зафиксировано

ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня

ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня

Фото из открытых источников

В течение прошлых суток, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По состоянию на 7 часов утра 21 марта обстрелов не зафиксировано.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня.

В течение минувших суток боевики нарушали режим "тишины" 9 раз, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций возле донецкого аэропорта в направлении позиций наших защитников.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Как сообщалось, вчера вечером на Донбассе боевики убили защитника Украины. Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.