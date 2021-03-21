От начала суток в ООС обстрелов не зафиксировано
В течение прошлых суток, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
По состоянию на 7 часов утра 21 марта обстрелов не зафиксировано.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня.
В течение минувших суток боевики нарушали режим "тишины" 9 раз, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.
Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций возле донецкого аэропорта в направлении позиций наших защитников.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.
Как сообщалось, вчера вечером на Донбассе боевики убили защитника Украины. Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.