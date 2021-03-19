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19 березня 2021, 18:59 20

Довибори в Раду: ЦВК оголосила попередження 12 кандидатам

19 березня 2021, 18:59 20
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Комісія не знайшла об’єктивних обставин, які б виправдовували вчинення порушення кандидатами
Комісія не знайшла об’єктивних обставин, які б виправдовували вчинення порушення кандидатами
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 19 березня під час засідання Центральна виборча комісія оголосила попередження 12 кандидатам у народні депутати на довиборах у Донецькій та Івано-Франківській областях за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Попередження висунули кандидатам у народні депутати Юлії Гаковій, Іштвану Добші, Людмилі Дорошенко, Сергієві Звагольському, Андрію Масенцю та Богдану Мироненку, які зареєстровані у виборчому окрузі №50 у Донецькій області.

Крім того, ЦВК попередила кандидатів у округу №87 в Івано-Франківській області Руслана Кошулинського, Йосипа Резеша, Марію Жолоб, Руслана Дереворіза, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

При цьому, для ухвалення обгрунтованого рішення, Комісія вжила всіх можливих заходів, щоб дослідити обставини, які могли перешкодити кандидатам відкрити рахунки виборчих фондів в установлені виборчим законом терміни”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів в нардепи Звіробій та Марчевського.

16 березня Маруся Звіробій знялася з довиборів на користь представника "Свободи".

Того ж дня генпродюсер "112 Україна" Марчевський не буде балотуватися на довиборах до Ради по округу на Донбасі.

Читайте також: Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі.

вибори Івано-Франківськ ЦВК Донецьк Кандидат

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