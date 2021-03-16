Генпродюсер "112 Україна" Марчевський не буде балотуватися на довиборах до Ради по округу на Донбасі
Вчора, 15 березня, керівник молодіжного крила "Опозиційної платформи - За життя", генпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевського зняв свою кандидатуру на довиборах в Раду по округу №50 у Донецькій області.
Про це сам Марчевський повідомив в Facebook, пише RegioNews.
"Хочу повідомити, що я написав заяву про зняття своєї кандидатури на виборах до парламенту по 50 округу. Багато хто з вас знаэ, що мені довелося перервати роботу на окрузі і терміново повернутися до Києва. У моїх батьків підтвердився COVID-19 і, на жаль, у зв'язку з низкою хронічних захворювань, він протікає в дуже важкій формі", - написав він.
Він додав, що здоров'я рідних зараз важливіше політичної боротьби.
Друзья, коллеги, жители 50 избирательного округа. Хочу сообщить, что сегодня я написал заявление о снятии своей...Posted by Artem Marchevskyi on Monday, March 15, 2021
Нагадаємо, раніше ЦВК затвердила текст, колір та форму бюлетеня на довиборах в Раду.