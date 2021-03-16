Генпродюсер "112 Україна" Марчевський не буде балотуватися на довиборах до Ради по округу на Донбасі

Про це сам Марчевський повідомив в Facebook, пише RegioNews.

"Хочу повідомити, що я написав заяву про зняття своєї кандидатури на виборах до парламенту по 50 округу. Багато хто з вас знаэ, що мені довелося перервати роботу на окрузі і терміново повернутися до Києва. У моїх батьків підтвердився COVID-19 і, на жаль, у зв'язку з низкою хронічних захворювань, він протікає в дуже важкій формі", - написав він.