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19 марта 2021, 18:59 26

Довыборы в Раду: ЦИК объявила предупреждение 12 кандидатам

19 марта 2021, 18:59 26
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Комиссия не нашла объективных обстоятельств, которые бы оправдывали совершение нарушения кандидатами
Комиссия не нашла объективных обстоятельств, которые бы оправдывали совершение нарушения кандидатами
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 19 марта во время заседания Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение 12 кандидатам в народные депутаты на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Предупреждение выдвинули кандидатам в народные депутаты Юлии Гаковой, Иштвану Добше, Людмиле Дорошенко, Сергею Звагольському, Андрей Масенцю и Богдану Мироненко, которые зарегистрированы в избирательном округе №50 в Донецкой области.

Кроме того, ЦИК предупредила кандидатов в округе №87 в Ивано-Франковской области Руслана Кошулинского, Иосифа Резеша, Марию Желоб, Руслана Деревориза, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

При этом для принятия обоснованного решения, Комиссия приняла все возможные меры, чтобы исследовать обстоятельства, которые могли помешать кандидатам открыть счета избирательных фондов в установленные избирательным законом сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦИК отменила регистрацию кандидатов в нардепы Зверобий и Марчевского.

16 марта Маруся Зверобий снялась с довыборов в пользу представителя "Свободы".

В тот же день генпродюсер "112 Украина" Марчевский не будет балотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе

Читайте также: Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе.

выборы Ивано-Франковск ЦИК Донецк Кандидат

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